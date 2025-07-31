Tepki Çeken Sözlere Özgür Özel'den Yanıt: 'Tanju Özcan Haddini Aştı'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, partisinin Terörsüz Türkiye komisyonuna katılması sonrası söylediklerine tepki yağdı. Barış için yola çıkan bir komisyona "şer ittifakı" diyen Özcan'a, CHP lideri Özgür Özel'den de bir yanıt geldi. Özel, Bolu Belediye Başkanı için "Haddini aştı" dedi.

Tepki Çeken Sözlere Özgür Özel'den Yanıt: 'Tanju Özcan Haddini Aştı'
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Terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı barışla sonuçlanması umut edilirken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama tepki çekti. CHP'nin Terörsüz Türkiye komisyonuna katılmasına sert sözler sarf eden Tanju Özcan, "AKP, MHP ve DEM şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız!" dedi.

Özcan'ın bu çıkışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir yanıt geldi. SZC TV’de konuyla ilgili konuşan CHP lideri, Özcan'ın "haddini aştığını" söyledi. Özgür Özel, komisyonla alakalı "Bu komisyon kanununu çıkaran bir komisyon değil ki. Ama bu tarafı için kendi sınırlarını aştı Tanju yani. Doğru değil" diye konuştu.

'TANJU SINIRLARINI AŞMIŞ'

Normal şartlarda kendisinin önerilerini dinleyebileceğini vurgulayan ana muhalefet lideri, "Bu tarafa Tanju gelebilir, partimizin zaten milletvekiliydi. Partinin yönetimi ile ilgili önerilerini bana söyleyebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis’te kurulacak bir komisyonla ilgili meselesinde burada sınırlarını aşmış. Tanju Özcan’ın partinin Genel Başkanı, Genel Yönetimi dururken, bir yerel yönetici olarak, aynı Meclis’te yer aldığımız yapıları, partileri dizip de şerh ittifakı tanımlaması haddini aşan bir tanımlama diyorum" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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