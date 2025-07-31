CHP’li Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’dan AOÇ Arazisi İçin Soru Önergesi

CHP’li Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 403 dönüm AOÇ arazisinin eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesinin önünü açan karara ilişkin bir söre önergesi verdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP’li Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’dan AOÇ Arazisi İçin Soru Önergesi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 403 dönüm AOÇ arazisinin eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesinin önünü açan karar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP’li Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’dan AOÇ Arazisi İçin Soru Önergesi - Resim : 1

Tahtasız kararın 1983 yılında alındığını ve kararın altında Kenan Evren’in imzası olduğunu açıkladı. Tahtasız, uzun yıllar bakanlık yapmış bir isme oldukça büyük miktarda arazi tahsis edilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

'KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ÇEKTİ'

Tahtasız, "Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu üniversiteye yapılan son tahsis de hem bizlerin, hem Ankara halkının hem de kamuoyunun tepkisini çekti. Araştırdığımızda bu tahsislerin arkasında 1980 askeri darbesi sonrası dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapalı olduğu için, yasama yetkisini elinde tutan Millî Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından çıkarılan kanunun olduğunu öğrendik. 24 Mayıs 1983 tarihli ve 2823 sayılı AOÇ arazilerinin satışına ilişkin Kanun, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı ve MGK Başkanı sıfatıyla Orgeneral Kenan Evren tarafından onaylanmış” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Mehmet Tahtasız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini dile getirdi.

'KENAN EVRENİN İMZASI ÇIKTI'

Tahtasız, şunları söyledi: Nisan ayında gerçekleştirilen KİT Üst Komisyonu toplantısında Atatürk Orman Çiftliği yönetimine Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde kalan 130.000/117/6 ve 130.000/116/1 parsellerinin eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin kurucu vakfı olan TEBA'ya tahsis edilip edilmediğini, doğal sit alanı niteliğinde olan bu arazinin hangi gerekçe ve yasal dayanaklarla tahsis edildiğini sormuştuk. AOÇ yönetimi bize verdiği cevapta arazinin Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere Hazineye satışının yapıldığını kendilerinin tasarrufunda olmadığını söylemişti. Aynı arazi ile ilgili Grup Başkanvekilim Sayın Ali Mahir Başarır'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verdiği soru önergesine verilen yanıtta 403 bin metrekarelik orman arazisinin eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversitesine verildiği ortaya çıktı. Şimdi ise Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin yandaş isimlere tahsis edilmesinin altında toplumun hiçbir zaman iyi anmadığı Kenan Evren’in imzası çıktı.

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