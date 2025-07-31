CHP'nin Komisyon Üyeleri Belli Oldu mu? Özgür Özel Açıkladı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması durumunda adayın kim olacağı sorulan Özel, "İsim konuşmak doğru değil. Ben değilim, kendi adıma söyleyeyim. Ben kendimle ilgili hesabı, kitabı düşünce duyguların, hırsların, aklın öne geçebilmesinden endişe ederim. Seçim akşamı iktidarı değiştirmiş partinin genel başkanı olarak teşekkür konuşması yapmaya talibim. Bunun dışında bir hesabım yok" ifadelerini kullandı.

'EN DOĞRU ADAYI BELİRLEMEK İLE MÜKELLEFİM'

Adaylık Ekrem İmamoğlu olduğunun altını çizen Özel, "Yasak gelirse mücadele edeceğiz... O gün geldi, aday olamıyor, en doğru adayı belirleriz diyoruz. Vay efendim yeni bir tartışma başlıyor, kendi mi aday olacak diye... Ben en doğru adayı belirlemek ile mükellefim. Bunu da kendi başıma yapmadığımı biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Adayı değiştirmek zorunda kalırlarsa tekil bir karar vermeyeceğini söyleyen Özel, “En doğru kararı veririm. Gümbür gümbür, seçimi kim alacaksa onu aday yaparız" dedi.

'SİYASETİ BIRAKIRIM'

"Ben seçimin ertesi günü, iktidar değişti ve Tayyip Erdoğan yerine bir cumhurbaşkanı seçtiysek partinin başındayım ve tarihin en büyük başarısının sahibiyim" ifadelerini kullanan Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini 100 yıl sonra yine iktidara taşımak... Bundan daha büyük bir başarı olmaz. Değilse partiyi kongreye götüreceğim zaten, o kadar net. Siyaseti bırakırım, bir gün durmam. Ben bu sözü 5 Kasım Kurultay'ında verdim" ifadelerini kullandı.

KURULTAY DAVASINA İLİŞKİN

15 Eylül'de görülecek kurultay davası hakkında da açıklamalarda bulunan CHP lideri, şunları söyledi: “'Şaibeli kurultay' meselesi lafı sonuç doğuracak bir şey değil, süreç odaklı. 30 Haziran'da hiçbir şey olmaz dedim. 8 Eylül, 9 Eylül'den bir gün önce partiye operasyon... Dedim ki, kuruluş haftasında mahkeme mi olur? Söyleyin hakime, anlayış gösterir, ileri alır. Eylül'ün 15'ine aldı. Orada bizim avukat arkadaşın dikkatsizliği. Çok net, 15'inde de o mahkeme ya reddedilir, ya ileri bir tarihe ertelenir.”

KURULTAY ÜYELERİ BELLİ OLDU MU?

CHP'nin komisyon için belirlediği iddia edilen isimler sorulan Özel, “Yarısı doğru, yarısı yanlış” dedi. Özgür Özel, “Kafamdaki taslakta 20-23 isim var 10’unu seçeceğim daha seçmedim. Grup başkan vekillerimle bugün istişare edeceğim” diyerek, üyeleri yarın öğle saatlerinde ileteceklerini açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi