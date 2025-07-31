CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’tan Akbelen Kavşağı Tepkisi: 'İhale Var, Firma Var, Yol Yok'

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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 8 yıldır üzerinde çalışma yapılmayan Akbelen Katlı Kavşağı Projesi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi sundu.

2017 yılında ihalesi yapılan Akbelen Katlı Kavşağı Projesi’nde aradan geçen 8 yıl boyunca tek bir kazma dahi vurulmadığı belirten CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi verdi.

'NE İHALE BİLGİSİ VAR, NE FİRMA'

CHP’li Gülcan Kış, proje hakkında süregelen “revizyon çalışması” ifadesine şöyle tepki gösterdi: Bir haftada tamamlanacak bir revizyonu 2,5 yıldır sürdürüyorlar. Bu, teknik bir gecikme değil; Mersin halkına karşı uygulanan siyasi bir cezalandırmadır. Soru önergemize iki ay sonra verilen yanıt da bunu teyit ediyor. Ne ihale bilgisi var, ne yüklenici firma detayı, ne bütçe, ne takvim. Sadece ‘EKAP’tan bakın’ denilmiş.

'KABUL EDİLEMEZ'

Gülcan Kış, EKAP üzerinden yaptıkları incelemede, ihale ve sözleşme detaylarının, yüklenici firmanın ve işin kapsamının açıkça görülebildiğini belirtti. Kış “Bu bilgi zaten EKAP’ta varsa, iki ayda bu cevap niye hazırlanamadı? Hadi cevabı geçtik, iki ayda bu kavşak tamamlanırdı! Mersin’in projelerine bu ciddiyetsizlikle yaklaşılması kabul edilemez” dedi.