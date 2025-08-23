Samsunspor Taraftarına Yunan Basınından Övgü: 'Örnek Bir Davranış'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaştı. Samsunspor'un 2-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlanan karşılaşma, öncesinde ve sonrasında Yunan basınında büyük ilgi gördü.

Atina’ya giden kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın ardından gösterdikleri duyarlı davranışla Yunan basınının manşetlerinde yer aldı. Atina’daki OAKA Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın sonunda Samsunspor taraftarları, bulundukları tribünde çöplerini tek tek toplayarak alanı temizleyince Yunan medyasından övgü topladı.

'ÖRNEK DAVRANIŞ' DİYE ÖVDÜ

Basın, bu hareketi "Herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket" diye nitelendirdi. Maç sonrası sosyal medyada yayılan görüntülerde de taraftarların tribünleri temizlerken çekilen kareleri yer aldı. Yunan basını bu örnek vatandaşı överken, Samsunspor taraftarları da sosyal medyada bu durumdan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Ayrıca iki tarafın da karşılıklı olarak birbirine çok saygılı davrandığı belirtildi. Yunan medyası, Samsunspor tribünlerinden yükselen bu centilmenliğin Türk-Yunan dostluğunu güçlendirebilecek bir adım olduğu da belirtildi.

Kaynak: DHA