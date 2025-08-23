Samsunspor Taraftarına Yunan Basınından Övgü: 'Örnek Bir Davranış'

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor taraftarları, Atina’daki OAKA Stadyumu’nda Türkiye'yi gururlandıran bir tavır sergiledi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç sonrasında tribünleri tertemiz bırakmalarıyla Yunan basınında övgüyle yer aldı.

Son Güncelleme:
Samsunspor Taraftarına Yunan Basınından Övgü: 'Örnek Bir Davranış'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaştı. Samsunspor'un 2-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlanan karşılaşma, öncesinde ve sonrasında Yunan basınında büyük ilgi gördü.

Atina’ya giden kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın ardından gösterdikleri duyarlı davranışla Yunan basınının manşetlerinde yer aldı. Atina’daki OAKA Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın sonunda Samsunspor taraftarları, bulundukları tribünde çöplerini tek tek toplayarak alanı temizleyince Yunan medyasından övgü topladı.

Samsunspor Taraftarına Yunan Basınından Övgü: 'Örnek Bir Davranış' - Resim : 1

'ÖRNEK DAVRANIŞ' DİYE ÖVDÜ

Basın, bu hareketi "Herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket" diye nitelendirdi. Maç sonrası sosyal medyada yayılan görüntülerde de taraftarların tribünleri temizlerken çekilen kareleri yer aldı. Yunan basını bu örnek vatandaşı överken, Samsunspor taraftarları da sosyal medyada bu durumdan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Samsunspor Taraftarına Yunan Basınından Övgü: 'Örnek Bir Davranış' - Resim : 2

Ayrıca iki tarafın da karşılıklı olarak birbirine çok saygılı davrandığı belirtildi. Yunan medyası, Samsunspor tribünlerinden yükselen bu centilmenliğin Türk-Yunan dostluğunu güçlendirebilecek bir adım olduğu da belirtildi.

Okan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' KararıOkan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' KararıSpor
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal ManşetBu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal ManşetSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Samsunspor UEFA Avrupa Ligi
Son Güncelleme:
Okan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Kararı Okan Buruk ile Görüştü, Bileti Kesildi! Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Kararı
Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor
Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler
Benfica-Fenerbahçe Maçı Öncesi Bomba İddia: Mourinho’nun Yeni Takımı Açıklandı! Mourinho’nun Yeni Takımı Açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi! Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi!