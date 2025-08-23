Millilerden U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda İlk Galibiyet

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Fas'ı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda A Grubunda oynadığı üçüncü maçında Fas ile karşı karşıya geldi ve 3-0 mağlup etti.

Milli takım, ilk galibiyetinin ardından organizasyondaki dördüncü maçında 25 Ağustos saat 06.00'da Mısır ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar adlarını son 16'ya yazdıracak.

Kaynak: İHA

