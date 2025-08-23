Galatasaray Kayserispor Virajında

Galatasaray yarın Kayserispor'a konuk olacak. Barış Alper Yılmaz'ın ise forma giyip giymeyeceği ise belirsiz.

Galatasaray Kayserispor Virajında
Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor, ikinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

BARIŞ ALPER’DE DURUM BELİRSİZ

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, hafta içindeki antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı.

Barış Alper'in yarınki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği de henüz netleşmezken temsilcisi Tuncay Maldan da futbolcunun ayrılığına izin verilmediği için Galatasaray Kulübüne tepki göstermişti.

