Rıdvan Yılmaz Sağlık Kontrolünden Geçti
Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Beşiktaş’ın yeni transferi Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti” ifadelerini kullandı.
A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.
Kaynak: AA