Rıdvan Yılmaz Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçti.

Rıdvan Yılmaz Sağlık Kontrolünden Geçti
Beşiktaş’ın yeni transferi Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti” ifadelerini kullandı.

A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.

