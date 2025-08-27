Galatasaray’dan Ezeli Rakibine Yılın Transfer Çalımı! Jose Mourinho’nun Tüm Planları Altüst Oldu: Cimbom 25 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadro planlamasına devam eden Galatasaray’dan sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Orta saha bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan 25 milyon euroluk yıldızı Cimbom kaptı. Yapılan teklif belli oldu. Hayırlı uğurlu olsun.

GALATASARAY’DAN YILIN TRANSFER ÇALIMI

Galatasaray’ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Bissouma ile anlaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Tottenham Hotspur'un Malili yıldızı Yves Bissouma ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız gazeteci Fabrice Hawkins'in duyurduğu bu flaş gelişme, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tüm planları altüst etti.

İNGİLİZ DEVİ TRANSFERİ ONAYLADI

Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki oyuncuyla maaş ve kişisel şartlar konusunda mutabakata vardı. Premier Lig'de kalmak istemesine rağmen, Galatasaray'ın sunduğu cazip maaş teklifi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı, Malili futbolcunun kararında etkili oldu.

Tottenham ile yapılan görüşmelerde ise kiralık artı satın alma opsiyonlu bir formül üzerinde uzlaşıldığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Bissouma, Tottenham'ın yeni teknik direktörü Thomas Frank'in planlarında yer almadığı için transferine onay verildi.

FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİ HAVA KALDI

Fenerbahçe'nin, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine bir süredir Bissouma ile ilgilendiği biliniyordu. Sarı-lacivertlilerin 10 milyon poundluk bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilse de, Galatasaray'ın daha somut adımlar atarak oyuncuyu ikna ettiği ve transferi bitirme noktasına geldiği belirtildi.

Okan Buruk'un onayıyla gerçekleşen bu transfer hamlesi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Bissouma'nın fizik gücü, top kapma yeteneği ve Premier Lig tecrübesiyle Galatasaray'ın orta sahasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi