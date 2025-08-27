Galatasaray’da Tansiyon Yükseldi! Barış Alper Yılmaz Krizinde Yeni Gelişme: Dursun Özbek Aldığı Haberle Florya’yı Ayağa Kaldıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barış Alper Yılmaz, kafasındaki soru işaretlerini tam anlamıyla geçirebilmiş değil. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un cazip teklifine sıcak bakan milli futbolcu, yönetimin izin vermemesi üzerine antrenmanlara çıkmamıştı. Tekrardan yeşil sahalara geri dönen Barış Alper, yönetime flaş bir haber verdi.

Yaşanan son gelişmeler sarı-kırmızılılarda tansiyonu bir kez daha yükseltti.

40 MİLYON DOLARI GÖZDEN ÇIKARDILAR

Arabistan takımı NEOM’un Barış Alper için sunduğu 10 milyon dolarlık 4 yıllık sözleşme teklifi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Galatasaray yönetimi milli futbolcunun ayrılmasına izin vermedi. Teklifin bonservis bedeliyle birlikte 40 milyon dolara kadar yükselmesi bile Galatasaray yönetiminin kararını değiştirmedi. Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasında Barış’a yer verdiklerini ve oyuncuyu kesinlikle satmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.

ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Galatasaray’ın transfere engel koyması sonrası Barış Alper’in menajeri Tuncay Maldan’ın araya girip sarı-kırmızılı yönetimi suçlaması ortalığı karıştırdı. Bu süreçte Barış Alper’in antrenmanlara katılmaması, taraftarlar arasında da tartışmalara yol açtı.

BARIŞ ALPER YILMAZ’DAN YÖNETİME KÖTÜ HABER

Geçtiğimiz günlerde tekrardan takımla çalışmalara başlayan ve antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk’tan özür dilemişti. Ancak gelen son bilgi tansiyonu yine yükseltti. Genç yıldızın NEOM’dan gelen teklifi hala değerlendirilmesini istediği öğrenildi. Bu durum, krizin perde arkasında hala çözülmemiş noktalar olduğunu gözler önüne serdi. Barış Alper'in tüm yaşananlara rağmen Galatasaray'dan ayrılmak istediği bilgisi kulüp içinde rahatsızlık yarattı.

DURSUN ÖZBEK FLORYA’YI AYAĞA KALDIRACAK

Başkan Dursun Özbek’in, Barış Alper ile ilgili nihai kararını teknik heyetten gelecek rapora göre vereceği belirtildi. Rapora bağlı olarak oyuncuya para cezası uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilecek. Okan Buruk ise Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada, taraftara çağrıda bulunarak milli oyuncuya tepki gösterilmemesi gerektiğini savundu.

