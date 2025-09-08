Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği için Galataport’ta yapılması planlanan kutlama etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

TVF’den yapılan açıklamada, “Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği'nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı kararı nedeni ile iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atarak final oynamış ve turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Tarihte ilk kez dünya ikincisi olan takımımız, gümüş madalya almıştı.

