Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası ikinciliği için yarın Galataport’ta düzenlenmesi planlanan kutlama iptal edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu, etkinliğin İstanbul Valiliği’nin aldığı eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği için Galataport’ta yapılması planlanan kutlama etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

TVF’den yapılan açıklamada, “Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği'nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı kararı nedeni ile iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atarak final oynamış ve turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Tarihte ilk kez dünya ikincisi olan takımımız, gümüş madalya almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na Tebrik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na Tebrik MesajıSpor

Teşekkürler Filenin Sultanları... Tarihte İlk Kez Dünya İkincisi OldukTeşekkürler Filenin Sultanları... Tarihte İlk Kez Dünya İkincisi OldukSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filenin Sultanları Kutlama
Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: 25 Yaşındaki Milli Stoper Süper Lig Devine Gidiyor Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü
Milli Takım'a İspanya’dan 6 Gollü Şok Milli Takım'a İspanya’dan 6 Gollü Şok!
Ceylan Ertem’den 'Manifest' Soruşturmasına Tepki: 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!' 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!'
Milli Takım'da Şok Sakatlık! Kadroya Alınmadı Milli Takım'da Şok Sakatlık! Kadroya Alınmadı
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa Çağrı' Tartışması Alevlendi: Özel'den Flaş Yanıt! 'Sokağa Çağrı' Tartışması Alevlendi: Özel'den Flaş Yanıt!
Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı? Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı?
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e Seslendi: 'Herkes Yargı Sonucunu Beklemeli' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e Seslendi
Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi