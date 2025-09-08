Victor Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber! Okan Buruk’un Tüm Planları Altüst Oldu: Son Durumu Belli Oldu

Süper Lig devi Galatasaray’ın başı sakatlıklarla belada. Nijerya - Ruanda maçında sakatlanan yıldız golcü Victor Osimhen’in son sağlık durumu merak konusu olurken gelen son dakika bilgisi sarı-kırmızılı taraftarları şoke etti. Okan Buruk’un tüm planları altüst oldu. Osimhen, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Victor Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber! Okan Buruk’un Tüm Planları Altüst Oldu: Son Durumu Belli Oldu
Geçen sezon attığı gollerle takımı sırtlayan Victor Osimhen, Nijerya’nın Ruanda’ya karşı oynadığı milli maçta ayağına aldığı darbe ile kendini yer atmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Osimhen’in son sağlık durumu merak konusu olurken gelen haber Okan Buruk’u şoke etti.

AYAĞINA ALDIĞI DARBE İLE KENDİMİ YERE ATTI

Karşılaşmanın 36. dakikasında yerde kalan Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçtan sonra Osimhen’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ayak bileğinde ağrı hissettiği ifade edildi.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ

Galatasaray yönetimi, oyuncuyu İstanbul’a getirmek için özel uçak yollarken son durumu da belli oldu. Gelen haber teknik direktör Okan Buruk’un planları suya düşürdü.

OSIMHEN’DEN KÖTÜ HABER! EYÜPSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

İlk gelen bilgilere göre bileğinden sakatlık yaşayan Victor Osimhen, Galatasaray’ın Eyüpspor’a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Nijeryalı golcünün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçında da forma giyememe ihtimali bulunuyor.

İLK 3 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray formasıyla bu sezon 3 maça çıkan Victor Osimhen, 2 gol kaydetti.

