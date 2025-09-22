UEFA'dan Fenerbahçe'ye Fransız Hakem

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Fransız Hakem
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, turnuvanın lig aşaması ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile mücadele edecek.

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'da başlayacak müsabakada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

Jerome Brisard

VAR HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Thomas Leonard'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği karşılaşmada; VAR'da Bastien Dechepy, AVAR'da ise Nicolas Rainville yer alacak.

Kaynak: İHA

