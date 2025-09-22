UEFA'dan Fenerbahçe'ye Fransız Hakem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, turnuvanın lig aşaması ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile mücadele edecek.

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'da başlayacak müsabakada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

Jerome Brisard

VAR HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Thomas Leonard'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği karşılaşmada; VAR'da Bastien Dechepy, AVAR'da ise Nicolas Rainville yer alacak.

Kaynak: İHA