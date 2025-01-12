Sporda da Kadına Şiddet: Rakip Takımın Erkek Taraftarı Saldırdı

Kadına şiddet olaylarında yeni haber Bingöl'den geldi. Bingöl'de hentbol maçı sonrası sahaya inen rakip takibin taraftarları Şanlıurfalı sporculara saldırdı. Dar edilen sporcular şikayetçi olacaklarını açıklarken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak saldırıyı kınadı.

Sporda da Kadına Şiddet: Rakip Takımın Erkek Taraftarı Saldırdı

Bingöl’de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu karşılaşmasında, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü ile Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü arasında yaşanan hentbol maçı sonrası, sporda istenmeyen olaylar yaşandı.

Maçın bitiminde yenilen taraf Bingöl Spor Lisesi Hentbol takımı taraftar grubundan yaklaşık 100 kişi sahaya inerek, Şanlıurfa kadın hentbolculara saldırdı. Kadın sporcuların darp edilmesiyle sonuçlanan olay, büyük tepkiye yol açtı. Mağdur sporcular, saldırganlar hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.

BAKAN BAK'TAN KINAMA

Sporculara yönelik saldırıya ilişkin olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur! Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl’deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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