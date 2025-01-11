Suskunluğunu Bozdu... Erden Timur 'Karaborsa' İddialarını Cevapladı

Galatasaray eski Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, tv100 ekranlarında büyük merakla takip edilen Ersin Düzen ile Saha Dışı programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte o açıklamalar:

"Böyle bir görüşme oldu. (O dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Şanlıurfa'da yapıldığı iddia edilen görüşme) Kundura fabrikasında, Büyükekşi'nin yerinde olmadı. Gizli görüşme değildi. O gün biz Urfa'dayken, ondan önceki akşam, Kulüpler Birliği whatsapp grubunda ben de vardım. Hatta, Fenerbahçe'den de Ahmet Ketenci vardı. O zaman imza toplama konuları vardı. Dursun Başkan bir gün önce, gitmeyle ilgili kısmı uygun, doğru bir şekilde olsun. O yüzden imzayla değil söyleyelim, kendileri seçim tarihi belirlesinler dedi. Yazılanları hatırlamıyorum tam ama özetle, imzayla gönderilmiş gibi olmasın. Amacımız yeni yönetim seçmekse, ki Galatasaray o şekilde yeni yönetim için irade kullanıldı."

'BURAYA BU SEBEPLE KATILDIM'

"Zaten geçenlerde baktım, 2 senede toplam 13-14 defa konuşmuşum televizyona, maç sonunda, ekranda görünmüşüm. Benim görmediğim varsa da 15'tir. Her zaman görev süresince kimseyle görüşmemeye dikkat ettim. Benden hoşlanmayanlar, bu sebeple hoşlanmıyor. Prensip olarak böyle davranmak gerektiğini anlatıyordum. Şampiyonluktan sonra git 5-6 yere katıl, başka dinamikler oluyor, insanın anlatmak istediği oluyor. Bazen zarar veriyor ediyor, yönetim var. O yüzden katılamıyordum. İnsanlar samimiyete inanır inanmaz, yapabileceğim bir şey yok. Hayatımda bu kadar sübjektif bir ortam yok. Yanlış yapsam Galatasaraylılar'a göre doğru, ne kadar doğru yaparsam yapayım Fenerbahçe'ye göre yanlış. Buraya çıkma nedenlerimden biri Fenerbahçe'nin de konuşulacak olması."

KARABORSA İDDİALARINA YANIT

"Türk futbolunun içine girdiği girdap var, iki sorumlusu var bence ana olarak, o girdaptan çıkılması için geleceği, neler yapılması gerektiği, dünyada ne olup bittiği... Biz sadece hakem tartışıyoruz. İnsanların ana konusu 40 sene önce hakemmiş. En az futbolun geleceği kadar önemli. Galatasaraylılık'tan ötürü de konuşmak istedim. Biz objektif olduğumuzu söylemiyoruz, verilerle objektif olmaya çalışıyoruz. Muhakkak hata, eksik vardır ama net bir şekilde söyleyebilirim, bu oluşturulan kamuoyu, hakemle yapıyor, karaborsa vs. Önce kamuoyuyla yapılır bu zaten, sonra baskı. Bu kadar her şeyin üst üste gelmesinin ya istisnai bir istatistik, kısmet ya da bir plan. Galatasaray aleyhinde kamuoyu oluşturuluyor. Galatasaray güya her şeyi hakemle yapıyor. Karaborsa vs. Her şeyin üst üste gelmesi ya kısmettir ya da böyle şeyler genellikle planlı olur. Bir cisim yaklaşıyor." Sanki bir cisim yaklaşıyor."

'BIRAKIN TEHDİT ETMEYİ SÖZ BİLE SÖYLEYEMEZ'

"Hatalarımız hep oldu. Beni sadece Galatasaraylılar değil, herkes anlasın niyetindeyim. Anlaşılmak için konuşmaya çabalıyorum. Bir TFF başkanının, herhangi bir kurum başkanının, hiçbir kulüp başkanına tehdit etmeyi bırakın en ufak söz söylemeye hakkı olamaz. Orası adalet mekanizmasıdır çünkü. Kulüple ilgili konuşmaların da yapılmaması lazım. İhsası rey derler hukukta, oyunu önden belli etmektir, algı birçok şeyi değiştirir. En son bu değişiklikler, MHK konuları, oralarda farklı konular var. Galatasaray'a yakın olduğu düşünüldüğü için bir değişiklik yapılıyor."

'ÇEKİNCEK BİR ŞEY OLSA GÜNDEME GELMEZD'

"Karaborsa, her maçta oluyor. Bu iş, Galatasaray'ın kendi içinde oldu. Fatih Altaylı söyledi, Divan Kurulu'nda Hayri Ağabey söyledi. Galatasaray'ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Olmamıştır demiyorum, muhakkak olmuştur, her takımda oluyor. Ben tesadüfen bu konu konuşulduğunda, 3-5 gün sonra kulüpteydim. 'Biz çağrı yapalım, gelin tüm kulüpler bunla mücadele edelim, bu iş soruşturulsun' dedim kulüpte. Soruşturuldu, kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Hukuku tartışamam, belgeyi bulamıyorsa... İftira da şöyledir, aksini ispat edemezsin, ya tutarsa."

'BENİM ZAMANIMDA OLSAYDI BAS BAS BAĞIRIRDIM'

"Benim zamanımda böyle iddiaların olduğunu görseydim veya kokusunu alsaydım bile bas bas bağırırdım."

'GELİRİ 13 KAT ARTTIRDIK'

"Stadyum gelirini 13 kat artırdık. Bizim ilk senemizde kombine fiyatları çok düşüktü. 13 kat artırıldı. Sponsorluk geliri artırıldı. Bir stadyum isim sponsorundan 8-9 milyon euro alınıyor, bu sene daha da artacak. TÜİK ile ENAG enflasyonun ortalamasını koydurdum ben sponsorluk sözleşmesinde, artırmak için."

'ONLARCA KEZ ÖZÜR DİLEDİM'

"Bende Fenerbahçe tarafında olsaydım bunu böyle değerlendirebilirdim. Orada sorulan sorudan dolayı, "Hakemlerin verdiği hatalı kararlar ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna; "Bitmez, ligi böyle bitirtmeyiz" dedim. Hatta yanlış anlaşıldığı için bu sözler dolayısıyla onlarca kez özür diledim."

'BİZ BAŞSAVCILIĞA KADAR GİTTİK'

"Sayın İbrahim Hatipoğlu, metodunu daha konuşmadık bile dedi. Acun Bey bir mesaj atmış evet. Acun Bey 'Pozisyonları gönderdik' dedi. Benim dediğim metot o değil. Hem herkesin telefonu incelesin hem o incelesin. Bizim kamuoyundaki, futbol bloklaşmasını aşmamız lazım.Telefonlar, hesaplar araştırılsın dedik. Biz yazılı olarak TFF'ye başvurduk. Başsavcıya gittik. 'Bir şey olması lazım ki devreye girelim' dedi bize, Başsavcı Yardımcısıydı galiba. Bu disipline edilsin diye yapılması lazım. Suç duyurusu tekildir. Herkesin araştırılması lazım."

"Benim söylediğim yapı ile Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı açık açık anlatıyorum."

'YATARKEN ICARDI'Yİ DÜŞÜNÜYORUM'

"Hayır yatarken Ali Koç'u düşünmüyorum. Icardi'yi düşünüyorum. Bazen Torreira. Düşünmüyorum tabii ki."

'BEN YUMUŞATMAK İÇİN UĞRAŞTIM'

"İlk baştaki 'Ne para harcadın be' kısmında, insanlar şey yapmak için söyledi dedi, ben de 'art niyetli söylem değil' dedim. Ben hep insanlara güvenerek başlıyorum. İyi insan dediklerimi insanlar hep sorgular. Tutturma yüzdem düşüktür. Ben hep çok iyi insan derim, yüzde 90 yanılırım. Şundan dolayı oldu aslında, maalesef bizim Galatasaray siyaseti de harıl harıl çalışır. Bizde yüzde 1 milyonu iftira olan dedikodular, bu sefer o taraftan... Erden'e vurmak çok kolay değildi, taraftar tepkisi falan. Buradan siyaset falan. Onların gerçek olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Kişisel olarak çok çaba gösterdim, futbol ortamının yumuşaması için. Bize öğretilen ne olursa olsun, kötülük de yapılsa doğru davran diye öğretildi. Ben tasavvufla ilgileniyorum, beceremediğim bir sürü tarafı oluyor ama beni en çok motive eden şey, biz de daha fazla gerersek millet birbirini öldürecek. Toplam 14 defa konuştum, 5-6'sı hakemle ilgili, geri kalan transfer, şu bu falan. Kendi pozisyonumda bulunan Galatasaray'da, 20-30 senedir en az konuşan kişiyim. 6-7'de 1 konuşmuşum."

'KİM BAŞKAN OLMAK İSTEMEZ Kİ'

"En büyük strateji, strateji yapmamaktır. Özüyle her şeye odaklanmaktır. Kim istemez. Oyuncularla birlikte olmayı, Okan hocayla birlikte olmayı çok özlüyorum."

Ersin Düzen: "Galatasaray'da başkanlık hayaliniz var mı?"

Erden Timur: "Herkes ister. Kim istemez?"

'ZARAR VERİRİM DİYE YANINA GİTMEDİM'

"Serhat Akın vurulduğu zaman telefonla konuştum çünkü olağan bir şey. Ben kendisine geçmiş olsun diledim. Kendisini ziyaret etmeyi de düşündüm ama 'gidersem zarar verebilirim' duygusuyla gitmedim."

'TUTUNACAK DALIM KALMADI'

"Bazen değer, fikir ayrılıkları oluyor. Bazen devam etmek zarar verir. Değer bütünü herkese göre farklıdır. Bana göre o değerler içinde tutunacak dal kalmamıştı.”

'EN İYİ İKİ DEPARTMANIMIZ BUNLAR'

"Futbolcuyken de çalım atamazdım. Bugün değerlendirirsek tabii ki öyle bir şey yapmazdık. Transfer belirleme ve oyuncu belirleme sistemi Galatasaray'ın son derece iyi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın uluslararası seviyesi iki departmanı var; scout ve sağlık ekibi. Nasıl oluyor transfer? Scout ekibi değerlendirmesi, hocalar izliyor, tekrar tekrar izleniyor, ondan sonra tercih şeyi oluşturuluyor."

"FENERBAHÇE YANLIŞ YAPTI"

"Türk futboluna Avrupa şampiyonluğuna uzak değil. Mesela Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde şampiyon olabilirdi. Bence tamamen yanlış bir tercih yapıldı. Bana düşmez ama kadro konusunda yanlış yapıldı. Olympiakos maçı. Bir sonraki maç düşünüldü."

Kaynak: tv100