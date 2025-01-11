Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Burdur'un Çopanpınarı köyü mevki Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeki Ayhan K. idaresindeki 32 SP 070 plakalı Peugeot marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

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