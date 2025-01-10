Sofralardan Eksik Olmayan Tuz Markası Tümden Toplatılıyor! İçinden Metal Parçalar Çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), metal kalıntısı içerdiği belirlenen tuzların toplatıldığını açıkladı. Geri çağrılan tuzlar arasında, popüler ekmek markası Wonder Bread’de kullanılan tuzların da yer aldığı belirtildi. Bu ürünlerin büyük bir kısmını tedarik eden Costco, “Etkilenen ürünleri tüketmeyin. Ürünleri mağazalarımıza iade ederek tam para iadesi alabilirsiniz” şeklinde bir duyuru yaptı.