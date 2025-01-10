Sofralardan Eksik Olmayan Tuz Markası Tümden Toplatılıyor! İçinden Metal Parçalar Çıktı
ABD’de üç eyalette ve Kanada’da bir tuz markasında metal kalıntısı tespit edilmesi üzerine geri çağırma işlemleri başlatıldı. Maine, Indiana ve Wisconsin eyaletlerinde dağıtılan yaklaşık 67 ton tuz, sağlık riski oluşturabileceği gerekçesiyle toplatılıyor. Aynı tuzun gıda zincirine de bulaştığı tespit edilirken, tüketicilere uyarılar yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), metal kalıntısı içerdiği belirlenen tuzların toplatıldığını açıkladı. Geri çağrılan tuzlar arasında, popüler ekmek markası Wonder Bread’de kullanılan tuzların da yer aldığı belirtildi. Bu ürünlerin büyük bir kısmını tedarik eden Costco, “Etkilenen ürünleri tüketmeyin. Ürünleri mağazalarımıza iade ederek tam para iadesi alabilirsiniz” şeklinde bir duyuru yaptı.
ENDÜSTRİYEL METALLER TESPİT EDİLDİ
Kirli tuzla ilgili başlatılan soruşturmada, yabancı maddenin endüstriyel metaller olduğu ortaya çıktı. Wonder Bread üreticisi, bir müşterinin şikayeti üzerine gönüllü olarak geri çağırma başlattığını duyurdu. Şirket, geri çağrılan ürünlerin yalnızca işletme müşterilerine satıldığını ve hepsinin bilgilendirildiğini açıkladı.
TUZ TEDARİK ZİNCİRİ İNCELENİYOR
Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), söz konusu kirli tuzun daha küçük paketler halinde tüketicilere ulaşıp ulaşmadığını araştırdıklarını belirtti. Yetkililer, bu durumun ABD’deki diğer eyaletlere ve Kanada’daki tüketicilere de etkisi olabileceğini ifade etti.
FDA ve CFIA yetkilileri, gıda güvenliği soruşturmasının sürdüğünü ve kirli tuzun gıda endüstrisi tedarik zincirinde başka nerelere taşınmış olabileceğini araştırdıklarını açıkladı. Şu ana kadar metal kalıntısı içeren tuz nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu rapor edilmediği, ancak risklerin göz önünde bulundurularak tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.