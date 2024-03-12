Balon balığı avlayanlara destek arttı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, balon balığı avlayan balıkçılara tane başı verilen destek 12,5 TL'den 25 TL'ye çıkarıldı.

Balon balığı avlayanlara destek arttı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkındaki Karara göre; balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak.

Söz konusu karar 2024, 2025 ve 2026 yılları için geçerli olacak.

Destek ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Balon balığı avlayanlara destek arttı - Resim : 1

SİYANÜRDEN 1200 KAT ETKİLİ

Balon balıkları ailesi ya da bilimsel adlarıyla Tetraodontidae familyası, üst sınıf olarak Tetraodontiformes takımına ait bir ailedir. Genellikle gümüş yanaklı kurbağa balığı olarak da bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae familyasındaki son derece zehirli bir balıktır. Ülkemiz denizlerindeki varlığı 2000’li yılların başında tespit edilmiştir. Bu türler pasif zehirli balıklar olarak da bilinir. Dikenlerinde zehir bulunmaz.

Balon balıkları kendilerini tehlikede hissettikleri zaman av olmamak için karın kısımlarını kurbağa gibi şişirirler ve normal büyüklüklerinin birkaç katına ulaşırlar. Tetrodotoksin (TTX) kimyasalı, balon balıkları ailesinin neredeyse tüm üyelerinde bulunur ve karaciğerlerinde depolanır.

Siyanürden 1200 kat etkili zehre sahip balon balığının tüketilmesi bir tarafa dokunmak dahi ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirli etlerinden dolayı ticari değerleri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balıklar, kas felci yaparak nefes darlığına yol açabilir ve dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeye neden olabilir.

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