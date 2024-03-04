Salı gününe dikkat; Afrika çamuru geliyor

Salı günü itibariyle Ege Bölgesi'nden Türkiye'ye Afrika tozu içeren cephe yağışı (çamur) geliyor. Yağış İstanbul'a öğleden sonra, Ankara'ya ise geceye doğru ulaşacak

Salı gününe dikkat; Afrika çamuru geliyor

Hava olayları ile ilgili bilgilendirme yapan Hava Forum sitesinin paylaşımına göre Ege üzerinden ülkeye doğru toz geliyor. Bu gece ve cumartesi günü için 'çamur' uyarısı yapıldı.

Hava Forum'un paylaşımı şu şekilde;

"Ege'den ülkemize doğru Afrika tozu içeren cephe yağışı (çamur) geliyor. Şu an kendileri yolda... Salı sabah 09:00 civarı Ege'den giriş yapacak. Yağış İstanbul'a öğleden sonra, Ankara'ya ise geceye doğru ulaşacak. Cephe yağışı Türkiye turnesi yapacak. Mini şemsiyelerinizi alın..."

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