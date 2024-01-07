Sıcaklıklar yüzünden rotası değişti, İstanbul ve İzmir için alarm verildi: 'Fotoğraflarıyla tanıtmak lazım'

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balığının yeni rotası, Ege ve Marmara Bölgesi oldu. Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehirle insanlar ve avcı hayvanlar için öldürücü özellik taşıyan balon balığı için uyarı geldi.

Halkın tehlikeli olan balon balığı türlerini tanımadıkları için bilinçsiz olarak avlayabileceklerini belirten İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, "Balon balığı türlerini fotoğrafları ile tanıtmak lazım. Bu balığın her türü oldukça zehirli ve tehlikeli oluyor" ifadesini kullandı.