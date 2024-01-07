Nureddin Nebati 'tepkili': Allah belanızı versin; ben bir bilim adamıyım

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisinin bilim kurulu üyesi adı altında 200 bin TL kazandığı iddiasına "Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım" yanıtını verdi. Nebati, hiçbir ücret almadığını kaydetti.

Nureddin Nebati 'tepkili': Allah belanızı versin; ben bir bilim adamıyım

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul'da Esenler Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nin bilim kurulu üyesi olması sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Nebati ise 200 bin TL aylık maaş aldığına dair iddiayı içeren bir paylaşıma bedduayla karşılık verdi.

"Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?"

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