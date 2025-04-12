CHP'de Kritik PM Toplantısı Başladı: Yeni MYK Belirlenecek
CHP'de MYK üyelerini belirlemek üzere kritik Parti Meclisi toplantısı başladı. MYK'de birkaç ismin değişmesi bekleniyor.
CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek üzere toplandı. PM toplantısı 12.00’de başladı.
MYK’nın belirlenmesinin öngörüldüğü toplantıda, Dışişleri Bakanlğı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine İlhan Uzgel’den boşalan koltuğa İstanbul milletvekili Namık Tan’ın getirilmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olması beklenen Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in yerine ise Bahadır Erdem’in getirilmesi bekleniyor.
Olağanüstü Kurultay’da PM’de 49 isim yerini korurken, 11 de yeni isim seçilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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