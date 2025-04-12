CHP'de Kritik PM Toplantısı Başladı: Yeni MYK Belirlenecek

CHP'de MYK üyelerini belirlemek üzere kritik Parti Meclisi toplantısı başladı. MYK'de birkaç ismin değişmesi bekleniyor.

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CHP'de Kritik PM Toplantısı Başladı: Yeni MYK Belirlenecek

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek üzere toplandı. PM toplantısı 12.00’de başladı.

MYK’nın belirlenmesinin öngörüldüğü toplantıda, Dışişleri Bakanlğı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine İlhan Uzgel’den boşalan koltuğa İstanbul milletvekili Namık Tan’ın getirilmesi öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olması beklenen Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in yerine ise Bahadır Erdem’in getirilmesi bekleniyor.

Olağanüstü Kurultay’da PM’de 49 isim yerini korurken, 11 de yeni isim seçilmişti.

CHP PM Yarın Toplanıyor; MYK BelirlenecekCHP PM Yarın Toplanıyor; MYK BelirlenecekSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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CHP Parti Meclisi (PM) Özgür Özel Bahadır Erdem
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