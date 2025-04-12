DEVA'dan 'Tarım' Tepkisi, 'Dışa Bağımlı Hale Getirildik'

DEVA Partili Hasan Karal, Genel Başkan Ali Babacan ve Konya il teşkilatı ile birlikte bu yıl 21’incisi düzenlenen Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.

'TÜRK TARIMININ RÖNTGENİ'

Fuara dair değerlendirmelerde bulunan Karal, düzenlenen fuarın Türk tarımının röntgeni olduğunu ifade ederek, düzenlenen fuarın uluslararası tarıma açılan kapı olduğunu; tarım sektörünün nabzının tutulduğunu ve tarımdaki sorunları da çözümleri de görmelerini sağlayan değerli bir platform olduğunu belirtti.

'BİR DOKUNDUK BİN AH İŞİTTİK'

Karal, fuar kapsamında bir araya geldikleri çiftçi ve üreticilerin dert yandığını, alın terinin karşılığı ve emeğin değerinin olmadığını ifade ederek “Bir dokunduk, bin ah işittik” şeklinde konuştu.

'TARIMIN GELDİĞİ NOKTA KADER DEĞİL'

Karal, tarım sektörünün içinde bulunduğu durumun kader olmadığını, kötü yönetimin neticesi olduğunu belirterek, DEVA Partisi olarak Türkiye’nin tarımsal potansiyelini canlandıracak somut çözümlere sahip olduklarını ifade etti.

DEVA Partisi Tarım Eylem Planının sadece bugünü değil yarını da kurtaracak nitelikte olduğunu söyleyen Karal, borç içinde kıvranan, üretimden kopma noktasına gelen çiftçilerin kurtuluş reçetesinin de hazır olduğunu belirtti.

'GIDADA DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİLDİK'

Türkiye’de çiftçiyi görmeyen, tarımı duymayan bir anlayış yüzünden gıdada dışa bağımlı hale getirildiğini söyleyen Karal, hazırladıkları planla sadece bugünü kurtaran değil geleceği de planlayan bir anlayışa sahip olduklarını ifade etti.

Hazırladıkları plan kapsamında, çiftçiye öngörülebilir destek, girdi maliyetini düşüren adımlar, dijital tarım altyapısıyla verimlilik artışını ve üreticinin kazanacağı bir sisteme sahip olduklarını söyleyen Karal, Türkiye toprağının bereketine inandıklarını, milletin alın terine güvendiklerini dile getirdi.

Karal, çiftçiyi yeniden ayağa kaldıracak iradeye sahip olduklarının altına çizerek, “Biz Türkiye’yi doyuran eli yeniden güçlendireceğiz” sözleriyle değerlendirmesini noktaladı.