CHP'li Özgür Karabat'tan AKP'ye 'Kıbrıs' Çıkışı: 'Seyirci Kalıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından AKP’yi eleştirdi. Katar’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte enerji sondajı yaptığını ve Yunanistan’da düzenlenen tatbikatlara katıldığını belirten Karabat ‘AKP seyirci kalıyor’ diye belirtti.

Yunanistan’daki tatbikatın yapıldığı günlerde Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın GKRY’yi “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanıdığını ve büyükelçi atadığını ifade eden Karabat, AKP'nin yalnızca sembolik tepkiler verdiğini söyledi.

AKP'nin iktidarda olduğu 23 yıl boyunca KKTC’yi tanıyan tek bir ülke bile bulunmadığını belirten Karabat 'AKP içeride yerli ve milli söylemleriyle halkı kandırırken, dışarıda KKTC’nin statüsünün zayıflatılmasına göz yumuyor' dedi.

Karabat, şunları söyledi:

Halk desteğini yitiren AKP, varlığı sürdürmenin yolunu jeopolitikte arıyor. Kendini “oyun kurucu” zanneden AKP, aslında figüran olduğunu görmüyor. Dost dedikleri Katar bile neler yapıyor, tek tek anlatalım.

Öncelikle, bir önceki paylaşımımızı hatırlayalım. AKP’nin Kıbrıs üzerine planlarını deşifre ettiğimiz tespitlerimiz büyük ses getirdi.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının çıkarılması için pek çok ülke çalışma yürütüyor. Peki, AKP’nin dost dediği Katar ne yapıyor?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına sondaj yapıyor!

Yunanistan’da Nisan’ın ilk haftasında düzenlenenINIOCHOS isimli hava tatbikatına Katar, İsrail, Fransa, Polonya, Hindistan, İtalya’nın aralarında olduğu 13 ülke katıldı, savaş uçakları birlikte uçuş yaptı.

Bu tatbikatın Türk kamuoyunda dikkat çekmemesi için Katar medyasında ön plana çıkarılmaması istendi. Ancak Yunanistan Hava Kuvvetleri bütün görüntüleri paylaştı.

Yunanistan’daki tatbikat, Katar, İsrail ve NATO’yu ilk kez bir araya getirdi!

INIOCHOS tatbikatında simüle edilen bazı görevlere dikkatinizi çekerim:

-Entegre hava savunma sistemine karşı hava operasyonları,

-Karşı saldırı, hava/havaalanı saldırısı,

-Özel hedefler (köprüler, elektrik santralleri, araçlar vb.)

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri Katar'a ambargo uygularken, Türkiye zor durumda kalan Katar'a başta gıda ve sağlık malzemeleri olmak üzere her türlü ürünü göndermişti. Şimdi Katar, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin aleyhine ne varsa orada yer alıyor.

Yunanistan’da tatbikat gerçekleştirilirken başka gelişmeler de oldu. Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan GKRY’yi“Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanıyıp büyükelçi atadı. AKP’den göstermelik tepki dışında bir ses çıkmadı.

Aynı günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan’ı ziyaret etti ve o da GKRY’nin tanınması konusunda tek kelime etmedi. Çünkü AKP bu işin tam ortasında ve Türk cumhuriyetlerinin GKRY’yi tanımasını görmezden geliyor.

Tam 23 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP, bir ülkenin bile KKTC’yi tanımasını sağlayamadı. Üstüne, GKRY’nin devlet statüsünün güçlenmesine göz yumdu. İçeride ise yerli ve milli söylemleriyle “oyun kurucu” olduğu yalanını yaydı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıkça söylüyor: “Avrupa Birliği Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkmasını istiyor.