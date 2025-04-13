İmamoğlu'ndan Silivri Sevklerine Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanıp Silivri Cezaevi'nde bulunan Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Fatif Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın'ın dün gece saatlerinde çevredeki farklı illere nakledildiği öğrenildi.

Ani kararı duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu kararın "tutukluları dağıtma amacı" taşıdığını söylerken, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da bu karara tepki gösterdi. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "düşman hukukunun" son bulması gerektiği belirtildi.

'BU DÜŞMAN HUKUKU NEDİR?'

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"İftiracı arayışları, yalancı şahit zorlamaları, gizli tanık kurguları, 23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması, gazetecilerin tutuklanması, şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar… “Turbun Büyüğü” yetmeyince “Dananın Kuyruğu” yalanı vs. Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi!

Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir? Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını! Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum. Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan millete ve devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?"

İftiracı arayışları,

Yalancı şahit zorlamaları,

Gizli tanık kurguları,

23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması,

Gazetecilerin tutuklanması,

Şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar…

“Turbun Büyüğü” yetmeyince

“Dananın Kuyruğu” yalanı… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2025

Kaynak: Haber Merkezi