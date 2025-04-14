Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti ile Görüşecek: Tarih Belli Oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ın DEM Parti heyeti ile Cuma günü görüşeceği bildirildi. DEM Parti'nin heyetinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Grup Başkanvekillerinin yer alacağı öğrenildi.

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Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti ile Görüşecek: Tarih Belli Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrısının ardından Türkiye'de yeni bir döneme girilirken, Öcalan'dan 'PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme' açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti ile Görüşecek: Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Türkiye siyasetinde hararetli bir döneme girilirken bu süreçte DEM Parti heyeti son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmeden sonra DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşeceği bildirildi.

Görüşmenin Cuma günü 14.00'te yapılacağı öğrenilirken, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Grup Başkanvekillerinin yer alacağı kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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