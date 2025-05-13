Fahrettin Altun’dan Fesih Kararı Sonrası Kritik Mesaj: 'Kardeşlik İklimini Büyüten Bir Türkiye Var'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

İstikrarsızlaştırılabilen Türkiye’nin geride kaldığını belirten Altun ‘El attığı sorunları çözen, gittiği yere istikrar, barış ve refah götüren, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Zalime Yavuz, mazluma Yunus' olan bir Türkiye var. Dile kolay, yarım asra yaklaşan terör sorununu çözme iradesi gösteren, kötülüğü ortadan kaldırırken kardeşlik iklimini büyüten bir Türkiye var’ dedi.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye-Balkanlar Medya Forumu' programında konuştu.

'KORKU KÜLTÜRÜ GERİDE KALDI'

'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik gayretlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Altun şöyle konuştu: Türkiye’de kötücül odakların terörle sonuç alabildiği günler geride kaldı. Terörle, toplumsal kaos hedefleyen provokasyonlarla yönü tayin edilen, istikrarsızlaştırılabilen bir Türkiye geride kaldı. Suni gündemlerle, karşılığı olmayan tartışmalarla siyasette korku kültürü, toplumda endişe duygusu yaratarak sonuç alma devri de geride kaldı. Bugün artık savunma sanayisi imkanlarıyla, askeri ve istihbari gücüyle, ekonomik potansiyeli, tarihi-kültürel derinliğiyle Türkiye Yüzyılı hedefi istikametinde yürüyüşünü kararlılıkla sürdüren bir Türkiye var.

'GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR'

Balkanlar ile olan ilişkiler hakkında da konuşan Altun, ‘2000’lerin başından bu yana Balkanlar’la ilişkilerimiz, ‘istikrarı ve barışı’ merkezine alan proaktif, diplomatik, ekonomik ve kültürel araçlarla çok boyutlu şekilde güçlenerek devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, bugün de Balkanlar'ın bir rekabet alanı değil, iş birliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz’ dedi.

Kaynak: DHA