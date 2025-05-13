CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den Yeni Kitap

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçildiği kent ile ilgili altıncı kitabını yayımladı. "Niğde Siyaset Tarihi" adlı kitabı kaleme alan Gürer, Niğde Kapadokya’nın Başkenti Kitabı, Niğde Spor Tarihi Kitabı, Niğde Şaka Fıkra Söylence Kitabı, Bor Şehri Kitabı ve Kızılca Bektiklerin Yurdu kitabının ardından yeniden şehrin tarihi ve kültürüyle ilgili bir kitap yazmış oldu.

CHP'li vekil, Niğde siyasetini ve 2000 yılına kadar yaşananları detaylarıyla anlattığı kitabını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Murat Karayalçın ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a imzalı bir şekilde hediye ederken, 16 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de de Niğde Valiliği arkasında Niğde Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıtım yapacağını açıkladı.

'AMACIM ŞEHRİ TANITMAK'

Niğde'nin tarihi, doğası ve kültürüyle çok eşsiz bir kent olduğundan bahseden Gürer, bu şehri tanıtmak adına 40 yılda beş kitap yazdığını belirterek tüm amacının kentin değerini göstermek olduğunu ifade etti. CHP Milletvekili, "Bu yolda altıncı kitabım Niğde Siyaset Tarihi'ni yazdım. 1800 yılından 2000 yılına kadar Niğde siyasetini farklı yönleriyle kitapta yer verdim. 2000 sonrasını da hazırladım. İleride bu bölümü de kitaplaştırmak düşüncem var. 2000 yılı sonrası vekilliğim süreci de dahil siyaseti de anlatacağım" diye konuştu.

On bini aşan soru önergeleri ve Meclis araştırma talepleriyle TBMM'de her daim Niğdelilerin sorunlarını duyurmaya çalışmak için mücadele verdiğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, "Onları da anlatarak nasıl Niğde’miz için uğraş verdiğimizi tüm boyutlarıyla tarihe bırakmak isteğim var" dedi.

Kitabını bastırmak için hiç yardım almadığını ve tamamen kendi imkanlarıyla yayımladığı söyleyen Gürer, kitabının çok kapsamlı olduğunu belirterek "Her kesimi ve dünde yaşananları hem canlı tanıklardan dinleyip hem de kütüphanelerde, arşiv taramaları ile saptadığım bilgileri irdeleyerek gerçekleştirdim" ifadesini kullandı.