Dondurma Kavunlarına Büyük İlgi

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Düzce’de üretim yapan çiftçiler, kaliteli ve aromatik ürünleriyle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmayı sürdürüyor.

Son dönemde özellikle Düzce’de üreticilerin yüzünü güldürüyor hem de tüketicilerden yoğun talep görüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, bölgedeki tarımsal üretimi yerinde incelemek amacıyla Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Durna ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Cem Özmen eşliğinde, Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Uzun’un 14 üreticiyle birlikte Düzce Tarım adı altında uyguladığı ’Birlikte Üretim’ modeli kapsamında üretim yapılan Sarayyeri’ndeki 58 dekarlık kavun-karpuz üretim alanını gezdi.

Üretim süreci hakkında detaylı bilgi alan İl Müdürü Uzun, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA