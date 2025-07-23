Dondurma Kavunlarına Büyük İlgi

Düzce'de üretilen dondurma kavunları Antalya pazarlarında büyük ilgi görüyor.

Dondurma Kavunlarına Büyük İlgi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’de üretim yapan çiftçiler, kaliteli ve aromatik ürünleriyle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmayı sürdürüyor.

Son dönemde özellikle Düzce’de üreticilerin yüzünü güldürüyor hem de tüketicilerden yoğun talep görüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, bölgedeki tarımsal üretimi yerinde incelemek amacıyla Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Durna ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Cem Özmen eşliğinde, Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Uzun’un 14 üreticiyle birlikte Düzce Tarım adı altında uyguladığı ’Birlikte Üretim’ modeli kapsamında üretim yapılan Sarayyeri’ndeki 58 dekarlık kavun-karpuz üretim alanını gezdi.

Üretim süreci hakkında detaylı bilgi alan İl Müdürü Uzun, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında? 22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında?
Şehit Polisin Kızı Polis Oldu: Mezuniyete Babasının Fotoğrafıyla Katıldı Şehit Polisin Kızı Polis Oldu: Mezuniyete Babasının Fotoğrafıyla Katıldı
Ömer Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Net Mesaj Ömer Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Net Mesaj
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi Açıkladı Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu
Kızıl Kabus 8 İli Sardı! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı! Sakarya'da Bir Yeni Yangın Daha Alev Kapanı Büyüyor! Kara Yolu Kapatıldı
İddialar Kafaları Karıştırmıştı! PKK Lideri Öcalan, Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı
Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi