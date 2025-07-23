Şehit Polisin Kızı Polis Oldu: Mezuniyete Babasının Fotoğrafıyla Katıldı

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Sivas Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim sürecini tamamlayan kadın polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mahmut Güven, kent protokolü ve mezun polis adaylarının aileleri katılım sağladı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, iki yıllık eğitimi özetleyen görüntülerden oluşan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından dönem birincisi Fatma Nur Sakarya, mezuniyet kütüğüne ismini simgeleyen plaketi çaktı.

'EMNİYET HİZMETİ EN ÖNCELİKLİ GÖREV'

Sahneye çıkarak konuşma yapan Vali Yılmaz Şimşek, mezun olan polisleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Aldıkları eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayarak emniyet teşkilatının şerefli birer mensubu olmaya hak kazanan genç polislerimizi tebrik ediyor ve mezuniyetlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şüphesiz ki emniyet hizmeti devletlerin en öncelikli ve asli görevidir. Güvenliğin olmadığı ve asayişin bozulduğu yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir.”

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Vali Şimşek’in konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Akabinde 348 kadın polis adayı yemin ederek resmi olarak mesleğe ilk adımını attı. Yemin töreni sonrası yapılan geçiş töreninde coşku doruğa çıktı. Tören geçişinin ardından kep atma anıyla mezuniyet sevinci taçlandırıldı. Sonrasında ise aileler ve polis adayları bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.

ŞEHİT POLİSİN KIZI MEZUN OLDU

Törende dikkat çeken isimlerden biri de, 30 Eylül 2014 tarihinde Şanlıurfa’da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit düşen polis memuru Serdar Gören’in kızı Sıla Gören oldu. Gaziantep’te toprağa verilen 4 çocuk babası şehidin ikinci çocuğu olan Gören, mezuniyetine babasının fotoğrafını taşıyarak katıldı. Şehit babasının yolundan ilerlemek istediğini belirten Sıla Gören, “Babamın yarım bıraktığı mesleği devam ettireceğim” dedi.