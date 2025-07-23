Ömer Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Net Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede Türkiye'nin kararlı duruşunun devam ettiğini belirten Çelik, tüm siyasi partilerin bu sürecin parçası olması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Meclis’te kurulması planlanan "Terörsüz Türkiye" komisyonuyla, sürecin daha kapsayıcı ve demokratik bir zeminde yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi. Eurofighter için ön anlaşmanın imzalanmasını da değerlendiren Çelik, "Bu gelinen aşama geç kalınmış ama bugün için iyi bir noktadadır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün MYK toplantılarında en önemli maddemiz Gazze. Artık oraya yapılacak gıda yardımlarının engellenmesi ve bu kuşatmanın bu düzeye ulaşması, uluslararası hukuk anlamında soykırım suçunun tüm unsurlarıyla defalarca yerine geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bunun karşısında insani yardım koridorunun açılması için bir küresel mücadelenin ortaya konulması esastır. Savaş ve soykırım suçları bakımından Netanyahu hükümetinin yargılanması artık insanlık meselesi haline gelmiştir. Bütün bu soykırım faaliyetlerinin son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımızın mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yakın günlerde Suriye'de bir istikrarsızlık girişimi oluşturulmaya çalışıldı. Süveyda'da İsrail yanlısı bir Düzi grubun başını çektiği bir propaganda merkezi, Suriye'nin istikrarına yönelik bir sabotaj girişiminde bulundu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu hükümetidir. Eğer birileri İsrail'in güvenliğinin tehdit altında olduğunu söylüyorsa, İsrail'in güvenliğini tehdit eden ana unsurun Netanyahu olduğu net bir şekilde görülmeli. Dolayısıyla İsrail'in Suriye'yi bölme ve istikrarsızlaştırmasına dönük her faaliyetin milli güvenliğimiz açısından doğrudan tehdit teşkil ettiğini ifade etmek isterim. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

LGS'YE YÖNELİK İDDİALAR

Geçen hafta sınavlarla ilgili bir süreç yaşandı. LGS tartışmasında muhalefet odakları tarafından yalan bilgi yayıldı. Yalan bilginini arkasından bir yalan siyaseti çerçevesinde bir kampanya üretti ve bu ülkenin göz bebeği imam hatip okulları haksız ve şuursuz bir şekilde hedef alındı. Bunların yalanları tek tek ispat edilmesine rağmen ne yalan bilgiyi ne yalan siyasetini tashih eden bir adım atmadılar. Demek ki bu bilinçli bir yalan siyaseti üretimiydi. Vatandaşlarımız üzerinde tereddüt oluşturmaya dönük olarak kötü niyetli bir girişimdi. Bunların hala yalan siyaseti pozisyonunu koruduğunu görmek bize bir kere daha geçmiş dönemde yapılan kampanyaları hatırlattı. Bunların yalanlarını deşifre etmeye, yalan siyasetiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Özellikle de başarılı çocuklarımızın anne babalarının kimliklerinden, mesleklerinden dolayı hedef gösterilmesi bunu yapanların nasıl ayrımcı ve vahşi bir zihniyet içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu bizim açımızdan bir vahşet siyasetidir ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Sayın Cumhurbaşkanımız MYK'mızın açılışında yaptığı konuşmada 'terörsüz Türkiye' konusundaki hassasiyetin ve dikkatin partimiz tarafından aynı sürdürülmesine önem verdiğini ifade etti. Çeşitli çevrelerden bir takım uç fikirler ortaya atılarak fesih ve silah bırakma süreciyle ilgili kafa karıştırmaya dönük adımlar atılıyor. Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Türkiye'nin hukuk devletini, demokrasisini, Cumhuriyet'ini ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak için tüm birimlerimiz görev başındır.

'ODAĞIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİDİR'

Terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle yürütülecektir. Gerekli hassasiyet Cumhur İttifakı tarafından gösterilecektir. Odağımız terör örgütünün feshi ve silahların imha edilmesi sürecinin gerçekleşmesidir, 'terörsüz Türkiye' ile 'terörsüz bölge'nin ortaya çıkmasıdır. Çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalarla 'terörsüz Türkiye'ye dönük haksız eleştiriler oluyor, bunlara yeri geldiğinde cevap veririz ancak şu an silah bırakma sürecinin sağlıklı ilerlemesine odaklanmış bulunuyoruz.

Ağustos ayını boş geçirmeyeceğiz. 'Türkiye Buluşmaları' adı altında kapsamlı toplantılar gerçekleştiriyoruz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İÇİN KOMİSYON

Meclis başkanımız günler içerisinde bunu hayata geçirecek şekilde siyasi ziyaret trafiği yapıyor. Meclis Başkanımızın da hassasiyeti bunun kapsayıcı şekilde tüm unsurların kendisini gösterdiği şekilde yer almasıdır. Sayısı için Meclis Başkanlığı çalışma yaptırıyor. Esas olan Meclis'te temsil edilen herkesin bu komisyonda gelip fikirlerini söylemesidir. Birtakım marjinal fikirler söz konusu, bunların hepsi siyasetin doğasına aykırı. Ve bunlar aslında siyasetsizleşmeyi derinleştiren fikirlerdir. Türkiye'nin meselesi ile ilgili bir konu konuşulurken, itiraz eden de orada olacak destek veren de orada olacak. Herkes fikrini ortaya koyduğunda bunun hakkı verilmiş olur. Bir partinin 'bunun dışında kalıyorum' demesi, siyaseti zayıflatmaya dönük çalışmaları demektir. 'Şu parti oraya girmesin' demek siyasetin zeminini zayıflatmaya yöneliktir. İtirazlarınızı ortaya koyarsınız, kabullerinizi ortaya koyarsınız. Bu tip büyük meselelerde herkesin bu meselenin parçası olarak sorumluluk alması, itirazını ifade etmesi son derece kıymetli olur. Ortada tartışma yokken tartışmayı siyaset temelinden yapmayıp ihanet şeklinde yaftalama yapmak siyaseti zayıflatmak demektir.

EUROFİGHTER ANLAŞMASI

Uzun zamandır NATO müttefikleri özelinde ambargo ve yaptırımın olmaması gerektiğini söylüyoruz. Tabanca alımımız reddedilmişti. O günden bu güne savunma sanayimiz büyük işlere imza atmıştı. IDEF'te Türkiye'nin geldiği noktayı görmek istiyorlar. biz müttefikler arasında yaptırım ve engellemelerin yanlış olduğunu söylüyoruz. Eurofighter gelişmesi bir takım engelleri aşma konusunda önemli. Türkiye bunları milli güvenliği için gerçekleştirmekte. Bu gelinen aşama geç kalınmış ama bugün için iyi bir noktadadır.

SCHENGEN VİZESİ

Schengen ve diğer meselelerle ilgili yumuşama ise esasında bugün uluslararası ticaret tehdit altındadır. O sebeple ticareti güçlendirecek her şey dünya barışına hizmet edecektir. Büyük savaşların bir sebebi de bölgesel ve küresel ticaretin engellenmesi olmuştur. Bu bakımdan Schengen uygulamalarının yumuşaması bölgesel akışkanlık açısından son derece kıymetlidir. Diğer kısıtlamalarında kalkması daha iyi olacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi