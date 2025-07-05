İzmir’de Felaketin İçinde Bir Tebessüm! Alevlerde Kurtarıldı, Şimdi Bir Yuvası Var… Gülümseyen Köpek Gündem Oldu

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İzmir’in Ödemiş, Seferihisar, Çeşme, Buca gibi farklı noktalarında etkisini gösteren orman yangınlarında çok sayıda hektar alan küle döndü, hayvanların yaşam alanları, canları yandı.

Çıkan yangınlarda Ödemiş’teki yangınla müdahale etmek için mücadele eden orman görevlisi Ragıp Şahin hayatını kaybetti.

FELAKETTEN ÇIKTI, YUVA BULDU

Türkiye’yi kahreden yangınlara ilişkin incelemeler sürerken, yaşam alanları yanan hayvanlar ise çaresizce kendilerine bir yer aramaya çalıştı. Felaketin yaşandığı İzmir’de alevlerin arasından kurtarılan bir köpeğin sahiplendirildikten sonra yaşadığı mutluluk anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÜLÜMSEMESİ KALP ISITTI

Kurtarılan köpeğin görevli kucağındaki mutlu ifadesi izleyenlerin kalbini ısıttı. Köpeğin sahiplenildiğini bilgisini ise sosyal medya içerik üreticisi Meriç Keskin, Instragram hesabından paylaştığı bir video ile verdi. Birkaç gün önce felaketi yaşayan köpeğin bu hali gündem oldu.