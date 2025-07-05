Kazadan Kaçmak İstedi, Otomobili Devrildi: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin, Karamürsel ilçesi Oluklu Mahallesi'nde hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı bir meydana geldi. İddiaya göre, Nazlıcan Ö. idaresindeki hafif ticari araç, önünde seyreden Şakir F. yönetimindeki yolcu minibüsünü sollamak isterken, araca yandan çarptı. O sırada karşı yönden otomobiliyle seyir halinde olan Muhammed E.U., kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapsa da kendi aracı yoldan çıkarak devrildi.

Kazada Muhammed E.U. ile eşi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA