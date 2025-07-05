Kafa Kafaya Kaza! 1'i Ağır, 8 Yaralı

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Balıkesir'de İvrindi'nin Akçal Mahallesi’nde kaza meydana geldi. 10 HV 664 plakalı otomobil ile 10 D 3736 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA