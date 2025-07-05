Kafa Kafaya Kaza! 1'i Ağır, 8 Yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 8 kişiden 1'i ağır olmak üzere, 7'si yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Kafa Kafaya Kaza! 1'i Ağır, 8 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'de İvrindi'nin Akçal Mahallesi’nde kaza meydana geldi. 10 HV 664 plakalı otomobil ile 10 D 3736 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Balıkesir
Son Güncelleme:
İzmir'deki Orman Yangınlarında Bir Acı Haber Daha... Can Kaybı 3'e Çıktı İzmir'deki Orman Yangınlarında Bir Acı Haber Daha... Can Kaybı 3'e Çıktı
Karabiberli Muz Yemek Bakın Neye İyi Geliyor: Duyunca Her Sabah Yiyeceksiniz Karabiberli Muz Yemek Bakın Neye İyi Geliyor: Duyunca Her Sabah Yiyeceksiniz
Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor
Aydın'da Firarilere Operasyon! 4 Kişi Yakalandı Aydın'da Firarilere Operasyon! 4 Kişi Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek! PSG'den 3 Yıldız Birden Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek
Sonunda El Sıkıştı! Süper Lig'i Birbirine Katan Uğurcan Çakır'ın Yeni Maaşı Dudak Uçuklattı Sonunda El Sıkıştı! Süper Lig'i Birbirine Katan Uğurcan Çakır'ın Yeni Maaşı Dudak Uçuklattı