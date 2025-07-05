Kafa Kafaya Kaza! 1'i Ağır, 8 Yaralı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 8 kişiden 1'i ağır olmak üzere, 7'si yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Balıkesir'de İvrindi'nin Akçal Mahallesi’nde kaza meydana geldi. 10 HV 664 plakalı otomobil ile 10 D 3736 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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