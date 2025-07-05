Batman’da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokainin Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı
Batman’da bir araçta 175 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi tutuklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz 2025 tarihinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada 175 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA