Batman’da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokainin Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı

Batman’da bir araçta 175 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Batman’da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokainin Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz 2025 tarihinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada 175 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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