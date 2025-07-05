31 Yaşındaki Gencin Cesedi Kayalıklarda Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar bölgesinde 31 yaşındaki Doğan Güneş Yılmaz ölü bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
31 Yaşındaki Gencin Cesedi Kayalıklarda Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Doğan Güneş Yılmaz, Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar'da hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, GEAK, AFAD, sağlık ekipleri olmak üzere 6 araçla birlikte toplam 19 personel sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, uzun süren çalışmaların ardından Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gebze ölüm
Son Güncelleme:
Kazadan Kaçmak İstedi, Otomobili Devrildi: 2 Yaralı Kazadan Kaçmak İstedi, Otomobili Devrildi: 2 Yaralı
Batman’da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokainin Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı Batman’da Uyuşturucu Operasyonu: 175 Gram Kokainin Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı
Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın
Harvardlı Bilim İnsanları Hayretle Açıkladı: Öğrenince Duşta Sıcak Suya Veda Edeceksiniz Harvardlı Bilim İnsanları Hayretle Açıkladı: Öğrenince Duşta Sıcak Suya Veda Edeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor İSTANBUL'DA YİNE DEPREM!
Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek! PSG'den 3 Yıldız Birden Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek