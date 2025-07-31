Antalya'da Kan Donduran Olay! Banyoda Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. 45 yaşındaki Nida Nazlıer, evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Antalya'da Kan Donduran Olay! Banyoda Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
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Olay, saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin dairenin balkonuna çıkarak arkadaşının öldürüldüğünü söyleyen ve yardım çığlıkları attığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Verilen adrese gelen ekipler daireden içeri girdiklerinde banyoda isminin Nida Nazlıer (45) olduğu öğrenilen transseksüel bireyin hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu Nida Nazlıer'in yüzü ve boğazında bıçak darbeleri olduğunu belirlendi.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ

Olayda kullanıldığı düşünülen bıçak ise apartmanın girişinde bir saksı içerisinde bulundu. Bıçak incelenmek üzere delil torbasına konurken, bu sırada olayı haber alarak olay yerine gelen Nazlıer'in yakın arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşları Nazlıer'i en son öğlen saatlerinde gördüklerini belirtti. Balkona çıkarak yardım istediği öğrenilen ve uzun süredir Nazlıer ile aynı evi paylaşan erkek arkadaşı H.İ. (23) ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nida Nazlıer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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