Mersin'de Kadın Cinayeti: Şizofreni Hastası Oğul, Annesini Öldürdü

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Mersin’in Mut ilçesine bağlı Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak’ta yürekleri yakan bir cinayet işlendi. İddiaya göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Ali D., henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi 68 yaşındaki Belkıs D.’yi 2 katlı evlerinin üst katında defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay, komşuların şüphelenmesi üzerine ihbar edilmesiyle ortaya çıktı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Belkıs D.’yi kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Zanlı Ali D., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Temmuz 2025 Cuma günü adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bölgede büyük üzüntü yaratırken, Ali D.’nin ruhsal rahatsızlığının cinayetin motivasyonu olup olmadığına dair soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA