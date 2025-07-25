Mersin'de Kadın Cinayeti: Şizofreni Hastası Oğul, Annesini Öldürdü

Mersin Mut’ta şizofreni hastası Ali D., annesi Belkıs D.’yi bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme tutuklama kararı verdi.

Mersin'de Kadın Cinayeti: Şizofreni Hastası Oğul, Annesini Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak’ta yürekleri yakan bir cinayet işlendi. İddiaya göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Ali D., henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi 68 yaşındaki Belkıs D.’yi 2 katlı evlerinin üst katında defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay, komşuların şüphelenmesi üzerine ihbar edilmesiyle ortaya çıktı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Belkıs D.’yi kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Zanlı Ali D., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Temmuz 2025 Cuma günü adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bölgede büyük üzüntü yaratırken, Ali D.’nin ruhsal rahatsızlığının cinayetin motivasyonu olup olmadığına dair soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da 9 Gün Arayla İki Korkunç Kadın Cinayeti! Katiller Yakın Arkadaş ÇıktıDiyarbakır'da 9 Gün Arayla İki Korkunç Kadın Cinayeti! Katiller Yakın Arkadaş ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin
Sinop’ta Sıcaklık Rekor Kıracak! Valilik Uyardı: Dışarıya Çıkmayın Sinop’ta Sıcaklık Rekor Kıracak! Valilik Uyardı: Dışarıya Çıkmayın
Çorum’da İki Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı Çorum’da İki Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı
Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde
Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti
ÇOK OKUNANLAR
Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer
Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi! Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti
Ateş Hattında Amansız Mücadele! Antalya’nın 4 İlçesinde Birden Alarm, İşte Son Durum ANTALYA'DA BÜYÜK ORMAN YANGINI! HEPSİ BİRDEN BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü