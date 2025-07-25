Diyarbakır'da 9 Gün Arayla İki Korkunç Kadın Cinayeti! Katiller Yakın Arkadaş Çıktı

Diyarbakır’da 15 Temmuz’da İlayda Alkaş, ardından dün gece 3 aylık hamile Helin Eren, birlikte yaşayıp ayrıldıkları erkekler tarafından öldürüldü. Katillerin yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Eren'i öldüren Siyabend Şeker'in, Alkaş cinayetinin ardından gözaltına alındığı ve ifade verdiği de öğrenildi.

Diyarbakır'da 9 Gün Arayla İki Korkunç Kadın Cinayeti! Katiller Yakın Arkadaş Çıktı
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Diyarbakır’da son günlerde peş peşe yaşanan kadın cinayetleri kamuoyunu sarstı. 15 Temmuz’da 22 yaşındaki İlayda Alkaş, bir süre birlikte yaşadığı ancak şiddet gördüğü için ayrıldığı Cemal Alpaslan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Cemal Alpaslan henüz yakalanamazken, dün gece 3 aylık hamile olan Helin Eren de benzer şekilde katledildi.

ŞİDDETTEN KAÇTI, ÖLDÜRÜLDÜ

Sur ilçesi Çiftkapı mevkisinde kuzeniyle yürüyen 19 yaşındaki Helin Eren, bir süre birlikte yaşadığı Siyabend Şeker’in silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Eren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından kaçan Siyabend Şeker, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 9 Gün Arayla İki Korkunç Kadın Cinayeti! Katiller Yakın Arkadaş Çıktı - Resim : 1

Helin Eren’in 7 ay önce kaçarak Siyabend Şeker’le evlendiği, ilk günden itibaren şiddet gördüğü, 25 gün önce de baba evine döndüğü öğrenildi. 3 aylık hamile olan Eren'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı’na defnedildi.

Diyarbakır'da 9 Gün Arayla İki Korkunç Kadın Cinayeti! Katiller Yakın Arkadaş Çıktı - Resim : 2

KATİLLER ARKADAŞ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, iki kadın cinayetinin failleri olan Cemal Alpaslan ve Siyabend Şeker’in yakın arkadaş oldukları tespit edildi. Zanlıların sosyal medyada takipleştikleri, silahlı fotoğraflar paylaştıkları ve Siyabend Şeker’in, Alpaslan’a “ağabey” dediği belirlendi.

Diyarbakır'da 9 Gün Arayla İki Korkunç Kadın Cinayeti! Katiller Yakın Arkadaş Çıktı - Resim : 3

Ayrıca Helin Eren’in, İlayda cinayeti sonrası Siyabend’in gözaltına alındığını annesine söylediği de ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 9 Gün Arayla İki Korkunç Kadın Cinayeti! Katiller Yakın Arkadaş Çıktı - Resim : 4

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Kaynak: DHA

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