İlayda Alkaş, Yaşadığı Vahşeti Öldürülmeden 1 Ay Önce Anlatmış! 'Beni Dövdüler, Çocuğumu Düşürdüm'

Diyarbakır’da ayrıldığı erkek tarafından tabancayla vurularak öldürülen 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ın ölümünden bir ay önce arkadaşına attığı sesli mesajları ortaya çıktı. Mesajlarında yaşadığı sistematik şiddeti anlatan Alkaş'ın "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm" dediği öğrenildi.

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İlayda Alkaş, Yaşadığı Vahşeti Öldürülmeden 1 Ay Önce Anlatmış! 'Beni Dövdüler, Çocuğumu Düşürdüm'
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta, 15 Temmuz akşam saatlerinde bir kadın cinayeti meydana geldi. 22 yaşındaki İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken, bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın (30) silahlı saldırısına uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

'İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ'

Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre, İlayda Alkaş "dini nikahla evlendiği" C.A. tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş’ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş’ın defalarca darp edildiği, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, "Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün" dediği ileri sürüldü. Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman’a, İzmir’e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi.

İlayda Alkaş, Yaşadığı Vahşeti Öldürülmeden 1 Ay Önce Anlatmış! 'Beni Dövdüler, Çocuğumu Düşürdüm' - Resim : 1

1 AY ÖNCEKİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İlayda Alkaş’ın ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşıyla sosyal medyadan yaptığı sesli mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajlarda yaşadığı süreci anlatan Alkaş, arkadaşına, "İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye… Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım" diye konuştu.

'HAYATIMI DÜZENE KOYACAĞIM'

Mesajlarda ayrıca Alkaş'ın "Hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz, boşanmak istemez. Rabb’im hiçbir genç kızın başına vermesin. Bir kere olmuş ve ölmüşe insan çare bulamıyor. Ben o yüzden başıma gelen hiçbir şey için üzgün değilim. Bu da benim için bir tecrübedir. Rabb’im, inşallah daha beterlerinden saklasın. O çocuğun da belki olmayışı bir yandan hayırlıydı. Üzüntüsünü çekmedim desem yalan olur. Annelik içgüdüsüyle çok üzüldüm. Ama Rabb’im hayırlısını bana nasip etti, ona inanıyorum. Rabb’im inşallah bizi kötü, haset insanlardan korusun. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb’im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde" dediği duyuldu.

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Kaynak: DHA

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