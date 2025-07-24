THY'de 'İletişim Başkanlığı' Düzenlemesi

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Türk Hava Yolları (THY), kurumsal yapısında önemli bir değişikliğe gitti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İcra Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Basın Müşavirliği biriminin ismi "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirildi. Ayrıca, THY bünyesinde yeni bir birim olarak "İnşaat ve Emlak Başkanlığı" kurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, mevcut Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün, yeni oluşturulan İletişim Başkanlığı görevini sürdüreceği belirtildi. THY’nin bu hamlesi, şirketin iletişim ve emlak alanındaki faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA