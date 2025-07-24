Alevlerin Ortasında Dehşeti Yaşadılar! 'Çıkmamız Lazım, Ortada Kaldık'

Sakarya Geyve'deki yangının ortasında kalan vatandaşlar canlarını zor kurtardı. O anlar anbean kaydedildi.

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Türkiye’nin ormanları günlerdir alevlere teslim olurken, ekipler alevlerle mücadele için seferber oldu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçrayan orman yangınına ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında çıkan Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçradı. Bölgede yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştı ancak alevler dün yeniden büyürken, yangının dehşeti anbean kaydedildi.

Alevlerin Ortasında Dehşeti Yaşadılar! 'Çıkmamız Lazım, Ortada Kaldık' - Resim : 1

Kayda alınan bir görüntüde, ekibin araçla alevlerin ve yoğun dumanın arasında kaldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde alevlerin yola kadar indiği ve dumandan görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken, araçtaki bir kişinin "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık. Allah'ım, sen yardım et, Ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün" şeklindeki paniği kayda yansıyor.

Alevlerin Ortasında Dehşeti Yaşadılar! 'Çıkmamız Lazım, Ortada Kaldık' - Resim : 2
Bahçede çekilen bir başka görüntüde de vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi görülüyor. Bir kişinin "Çık oradan, çıkın" diye bağırması duyulurken, alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı da görülüyor.

Yanan alanları çeken bir vatandaşın da "Allah'ım bu ne, evi de kurtaramadık" diyerek feryat ettiği duyuluyor.
Bir diğer görüntüde ise yangına müdahale eden ekiplerin, alevlerle verdikleri zorlu mücadele yer alıyor.

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Kaynak: İHA

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