Gürer: 'Tencerede Yemek Borçla Pişiyor'

CHP'li Ömer Fethi Gürer, artan kredi kartı harcamalarıyla vatandaşın temel ihtiyaçlarını dahi borçla karşıladığını belirterek, "Tencere borçla kaynıyor, geçim her geçen gün daha da zorlaşıyor" uyarısında bulundu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Gürer: 'Tencerede Yemek Borçla Pişiyor'
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların temel ihtiyaçlarını dahi borçla karşıladığını belirterek, artan kredi kartı kullanımına dikkat çekti. Gürer, "Tencere de yemek borçla kaynıyor, sofralar borçla kuruluyor. Düşük emekli maaşları, düşük ücretler ve artan işsizlik, geçimi giderek daha da zorlaştırıyor" dedi.

Kredi kartı harcamalarındaki artışa dikkat çeken Gürer, vatandaşın borçla yaşamaya çalıştığını, bu borçları çeviremeyenlerin ise icra ve takip süreçleriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

6 AYDA YÜZDE 32 ARTIŞ

Gürer, 27 Aralık 2024 ile 11 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki kredi kartı harcamalarını karşılaştırarak şu verileri paylaştı: "Çeşitli gıda harcamaları: 23,9 milyar TL’den 31,7 milyar TL’ye çıkarak yüzde 32,7 arttı.
Market harcamaları 65,6 milyar TL’den 87 milyar TL’ye çıkarak yüzde 32,6 arttı. Yemek harcamaları, 19,5 milyar TL’den 28,2 milyar TL’ye çıkarak yüzde 44,5 arttı. Toplam harcama 362,1 milyar TL’den 450,9 milyar TL’ye çıkarak yüzde 24,5 arttı."

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Kaynak: Haber Merkezi

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