Yıkılan Huzurevinin Yerine Yenisi Yapılmadı, Konu Meclis Gündemi Taşındı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulunarak “Arsa hazır, ihtiyaç açık, proje ne zaman başlayacak” dedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Yıkılan Huzurevinin Yerine Yenisi Yapılmadı, Konu Meclis Gündemi Taşındı
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Niğde’nin Bor ilçesinde 1992 yılında hayırseverler tarafından yaptırılan ve yıllardır bölgedeki yaşlılara hizmet veren Ahmet Kuddusi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, fiziki koşulların yetersizliği ve Deprem Yönetmeliği'ne uygun olmaması nedeniyle yıkıldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen yeni huzurevi inşaatı henüz başlamadı.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, projelendirme sürecinin bir an önce tamamlanmasını ve inşa sürecinin başlatılmasını istedi. Gürer, bölgenin modern, yüksek kapasiteli bir huzurevine acilen ihtiyaç duyduğunu belirtti.

'ETÜT PROJE ÇALIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın önergesine verdiği yazılı yanıta da değinen Ömer Fethi Gürer, Bakanlığın “Etüt proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip inşaat ihale çalışmalarına başlanacaktır” ifadesini kullandığını hatırlattı. Gürer “Yeni bina hâlen yapılamadı. Arsa imar çalışmaları başladı ama ortada somut bir gelişme yok. Proje çalışmaları ne zaman başlayacak, inşaat ne zaman ihale edilecek? Bölge için huzurevi bir ihtiyaçtır. Daha fazla beklenmemeli" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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