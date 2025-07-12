Ne Koç Holding Ne de THY! Borsanın En Değerli Şirketi Değişti
2025 yılının ilk yarısında Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek şirket değişti. ASELSAN, 687 milyar 648 milyon liralık piyasa değeriyle listenin ilk sırasına yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel piyasalarda yılın ilk yarısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve İran-İsrail savaşı gibi gelişmelerin etkisiyle belirsizliklerle geçti. Jeopolitik risklerin artması, savunma ve havacılık sektörüne olan ilgiyi de artırdı. Bu durum, ASELSAN hisselerinde dikkat çekici bir yükselişi beraberinde getirdi.
5 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ
Haziran sonu itibarıyla ASELSAN’ın piyasa değeri yılbaşına kıyasla %108 artarak 687 milyar 648 milyon liraya yükseldi. Şirket, böylece 5 sıra birden yükselerek borsanın en değerli şirketi unvanını kazandı. Önceki liderlik koltuğunda ise Garanti BBVA yer alıyordu.
BORSA’NIN İLK 10 DEVİ BELLİ OLDU
Yılın ilk yarısında en değerli 10 şirketin toplam piyasa değeri, 418 milyar liralık artışla 4 trilyon 22 milyar liraya ulaştı. Şirketlerin sıralaması ve piyasa değerleri şöyle:
ASELSAN – 687 milyar 648 milyon TL (Yılbaşından bu yana +357 milyar TL)
Garanti BBVA – 567 milyar TL (+44,5 milyar TL)
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. – 398 milyar 700 milyon TL (+107 milyar TL)
Türk Hava Yolları – 391 milyar 230 milyon TL (+3,5 milyar TL)
Koç Holding – 390 milyar 528 milyon TL (-62,4 milyar TL)
Akbank – 354 milyar 640 milyon TL (+17,4 milyar TL)
İş Bankası – 352 milyar 966 milyon TL (-5,8 milyar TL)
Ford Otosan – 313 milyar 187 milyon TL (-15,6 milyar TL)
BİM – 296 milyar 850 milyon TL (-24,1 milyar TL)
Tüpraş – 269 milyar 751 milyon TL (-3,7 milyar TL)
ASELSAN’ın liderliği, hem sektör bazında hem de yatırımcıların savunma sanayisine olan güveninin yansıması olarak dikkat çekiyor. İlk yarı itibarıyla yaşanan bu sıralama değişikliğinin, yılın geri kalanında nasıl şekilleneceği ise merakla takip ediliyor.