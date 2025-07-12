Ne Koç Holding Ne de THY! Borsanın En Değerli Şirketi Değişti

BORSA’NIN İLK 10 DEVİ BELLİ OLDU

Yılın ilk yarısında en değerli 10 şirketin toplam piyasa değeri, 418 milyar liralık artışla 4 trilyon 22 milyar liraya ulaştı. Şirketlerin sıralaması ve piyasa değerleri şöyle:

ASELSAN – 687 milyar 648 milyon TL (Yılbaşından bu yana +357 milyar TL)

Garanti BBVA – 567 milyar TL (+44,5 milyar TL)

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. – 398 milyar 700 milyon TL (+107 milyar TL)

Türk Hava Yolları – 391 milyar 230 milyon TL (+3,5 milyar TL)