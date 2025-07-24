CHP Milletvekili Karasu'dan Kızıldağ Geçidi Tepkisi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın İmranlı ilçesi yakınlarında Kızıldağ Geçidi’nde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin “CHP iktidarında bu tünelleri biz yapacağız, vatandaşımızın canını da malını da biz koruyacağız” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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CHP Milletvekili Karasu'dan Kızıldağ Geçidi Tepkisi
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Sivas’ın İmranlı ilçesi yakınlarındaki Kızıldağ Geçidi’nde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, Erzincan-Sivas yolunun güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yıllardır ihmal edilen Kızıldağ ve Çamlıbel tünelleriyle ilgili tepki göstererek, “CHP iktidarında bu tünelleri biz yapacağız, vatandaşımızın canını da malını da biz koruyacağız” dedi.

20 Temmuz’da Ağrı’dan İzmir’e gitmekte olan bir yolcu otobüsünün, Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde kontrolden çıkarak yarma şevine çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

TÜNEL PROJELERİ YILLARDIR BEKLİYOR

Karasu’nun defalarca Meclis gündemine taşıdığı Erzincan-Sivas yolunun Kızıldağ Geçidi kısmında, 6 bin 440 metre uzunluğunda çift tüp tünel projesi yıllar önce hazırlanmıştı. Ancak 2014 yılında yapılan yapım ihalesi, kapsam genişletme gerekçesiyle iptal edildi ve bugüne kadar yeni bir adım atılmadı. Aynı güzergahta yer alacak 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tüneli de bu yıl yatırım programına alınmasına rağmen, ihalesi hâlâ yapılmadı.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ŞART'

Kazanın ardından bir kez daha açıklama yapan Karasu, yolun yıllardır özensiz çalışmalarla yama yapılarak geçiştirildiğini, bu durumun da kazalara zemin hazırladığını söyledi. Tünellerin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Karasu, “Yolu kullanan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bu tünellerin mutlak surette yapılması gerekiyor. CHP iktidarında bu tünellerin yapımını en kısa sürede biz gerçekleştireceğiz” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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