Sinop’ta Sıcaklık Rekor Kıracak! Valilik Uyardı: Dışarıya Çıkmayın

Sinop'ta hava sıcaklıklarının 27 Temmuz Pazar gününden itibaren ciddi şekilde artması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, kentte termometrelerin 36 dereceyi bulacağı tahmin edilirken, Sinop Valiliği vatandaşları özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Sinop’ta Sıcaklık Rekor Kıracak! Valilik Uyardı: Dışarıya Çıkmayın
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Meteorolojiye göre, sıcaklıklar kıyı bölgelerde 3 ila 6 derece, iç kesimlerde ise 7 ila 12 derece birden artacak. 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Sinop merkezde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Sinop Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece, iç kesimlerinde ise 7 ila 12 derece artması beklenen sıcaklıklar, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek. 36 dereceye ulaşması öngörülen bu hava koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları, günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları önem arz etmektedir."

Kaynak: İHA

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