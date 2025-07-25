Çemişgezek’te Tarihi ve Doğal Şölen: İzmir’den 120 Turist Ziyaret Etti

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi, köklü tarihi ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla, ilçenin eşsiz güzellikleri ve kültürel zenginlikleri, Türkiye’nin farklı illerinden gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ile Tunceli’nin Çemişgezek ve Ovacık ilçelerini kapsayan tur rotaları, doğaseverler ve tarih meraklıları için popüler bir destinasyon haline geldi.

Turistler, Ovacık’taki Munzur Gözeleri, Çemişgezek’in Tağar Vadisi ve Urartular, Selçuklular ile Osmanlı dönemine ait tarihi eserleri keşfetme fırsatı buluyor. Son olarak İzmir’den gelen 120 kişilik bir grup, Çemişgezek’in doğal ve tarihi dokusunu gezdi. Gruba eşlik eden rehber Eylem Süzgün Menteş, bölgenin zengin dokusunun her ziyaretlerinde kendilerini büyülediğini ifade ederek, “Bir sonraki yıllarda da buraya gelmeyi planlıyoruz. Doğa ve tarihin bu kadar iç içe olduğu bir yer görmek inanılmaz” dedi.

Çemişgezek Kaymakamlığı ve yerel yönetimler, turizmi canlandırmak için çalışmalarını sürdürürken, bölgeye gelen turistler, hem doğal güzelliklerin hem de kültürel mirasın korunması için övgüde bulundu. Ziyaretlerin artması, ilçenin turizm potansiyelini daha da öne çıkarıyor.

Kaynak: İHA