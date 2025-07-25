Erzurum'da Hafif Ticari Araç Refüje Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje devrildi. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da Hafif Ticari Araç Refüje Devrildi: 4 Kişi Yaralandı
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Kaza, Erzurum-Kars karayolu üzerinde yaşandı. Erzurum yönünden Pasinler istikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi ve ters döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Kars yolunda trafik bir süreliğine aksarken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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