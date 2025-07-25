İnegöl’de Depoya Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde depo olarak kullanılan bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 1 kişiyi takibe aldı. Takip sonucu şahsın Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan bir depoya girdiği tespit edildi.
Depoya yapılan baskında 45 yaşındaki Sedat B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda gerçekleştirilen aramalarda ise 120 gram bonzai türü sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: